Sassuolo - Lazio, dove vedere il match in tv e streaming

SASSUOLO LAZIO DOVE VEDERE - Terminato lo stop per le gare delle nazionali, la Lazio è pronta a tornare in campo. I biancocelesti si troveranno di fronte il Sassuolo, attualmente a pari punti (10) e che in stagione ha già battuto squadre del calibro di Juventus e Inter. Il match, valido per la nona giornata di Serie A, si giocherà al Mapei Stadium, con fischio d'inizio in programma per le 20:45 di sabato 21 ottobre. Andiamo a scoprire dove sarà possibile seguire la partita.

Sassuolo - Lazio, dove vedere la partita

Sassuolo - Lazio andrà in onda su DAZN e sarà possibile seguirla in streaming su diversi dispositivi. Inoltre, la gara trasmessa anche da Sky Sport e si potrà vedere in streaming sull'app SkyGo.