Empoli-Lazio, i luoghi da visitare nella trasferta in Toscana

EMPOLI LAZIO COSA VEDERE- Una Lazio alla ricerca di continuità fa visita, venerdì 22 dicembre 2023, all'Empoli. Chi ha trovato continuità, pure nel corso di una stagione 2023/24 non facilissima, sono i tifosi della Lazio. Pronti a sostenere i biancocelesti in ogni trasferta. Empoli compresa. Ecco cosa vedere nella città toscana, magari fermandosi a dormire dopo il match del Castellani, gustandosi un sabato toscano dopo il grande amore per la Prima Squadra della Capitale.

Tifoso in trasferta? Ecco cosa vedere a Empoli...Dopo la Lazio

Breve storia di Empoli

Empoli è una città antica, oggi Comune Italiano dell'Area Metropolitana di Firenze. La città ha circa 49.000 abitanti ed è un vero e proprio gioiellino, poco conosciuto, incastonato nella bella Toscana.

L'area di Empoli, abitata fin dal Paleolitico e in età etrusca, assume un impianto urbano organizzato durante l'età Repubblicana romana, forse già dal V secolo a.C.. Grazie al porto fluviale, la città si sviluppa rapidamente.

Fortificata come castello nell'VIII d.C., già nel 1182 divenne parte dei domini della vicina Firenze. Le vicende storiche della lotta tra papato e Impero portano, nel 1260, a importanti eventi a Empoli: dopo la Battaglia di Montaperti Farinata degli Uberti si oppose alla distruzione della città di Firenze proprio nel Congresso di Empoli. Episodio narrato anche nella Divina Commedia (Inferno, X).

Nel XIII divenne un'importante città fortificata e riuscì a resistere a numerosi attacchi e assedi prima di cadere, nel 1530, nelle mani di Carlo V.

Cosa vedere a Empoli?

Collegiata di Sant'Andrea: risalente al 1093, di affaccia su Piazza Farinata degli Uberti o Piazza dei Leoni. Una splendida facciata di marmi bianchi e verdi ricorda la ricchezza di Empoli. In stile romanico fiorentino, è un vero capolavoro da ammirare, anche per la decorazione geometrica, unica. L'interno è ricco di opere d'arte, tra cui il crocifisso miracoloso che stoppò la peste del 1399.

Palazzo Ghibellino: altro edificio storico della città. Ospita il Museo Civico di Paleontologia, una chicca da non perdere. Piacerà a grandi e piccini.

Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani. Chiesa non meravigliosa dal punto di vista architettonico, da visitare per le opere d'arte di inestimabile valore contenute all'interno. Il più importante? La splendida Annunciazione di Rossellino, in marmo.

La Rievocazione del Volo del Ciuco. Rievocazione storica che si svolge nel periodo del Corpus Domini. Oltre al Palio, si può gustare un'autentica cena medievale e godere della sfilata. Potrete vedere un asino volare!

Empoli Lazio : una bellissima occasione per visitare e conoscere una splendida cittadina fuori dagli itinerari turistici. Ovviamente con i consigli di Lazionews.eu!

Martino Cardani