Empoli-Lazio, esodo biancoceleste: il dato sui biglietti

EMPOLI LAZIO BIGLIETTI - La Lazio un po' altalenante in campionato ha bisogno del sostegno del suo pubblico che ancora una volta risponde presente al Castellani contro l'Empoli. Ecco il dato sui tagliandi venduti

Empoli-Lazio, tanti tifosi a sostenere la squadra

Il dato sui biglietti

Nonostante una prima parte di stagione molto altalenante da parte della Lazio, non è ancora troppo tardi per rialzarsi. Domani, venerdì 22 dicembre, alle 18:30 ci sarà il match contro l'Empoli al Castellani. I tifosi della Lazio rispondono ancora una volta presente: 1530 tagliandi venduti per il settore ospiti