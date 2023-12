Empoli - Lazio, modalità di vendita dei biglietti: info e prezzi

Tempo di lettura: 3 minuti

BIGLIETTI EMPOLI LAZIO - La Lazio ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale nella quale fornisce tutte le indicazioni sulla vendita dei biglietti per la trasferta di Empoli. Ecco di seguito info e prezzi per i tifosi biancocelesti che intendono recarsi allo Stadio Castellani.

Empoli - Lazio, info e modalità di vendita dei biglietti

La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di Serie A TIM Empoli-Lazio di venerdì 22 dicembre delle ore 18:30, presso lo stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena di Empoli.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

Il sito Internet di Vivaticket

Punti vendita circuito Vivaticket

CURVA SUD OSPITI (Capienza del settore n° 3100 posti)

Le vendite inizieranno lunedì 18 dicembre 2023 alle ore 16:00 e termineranno inderogabilmente alle ore 19:00 di giovedì 21 dicembre pv. Il giorno della gara NON sarà possibile acquistare i tagliandi per il settore di Curva Sud Ospiti.

Prezzo del biglietto, comprensivo di diritti di prevendita: INTERO: €. 25,00 (venticinque/00).

In fase di acquisto, la società fornitrice del servizio di ticketing, potrà applicare delle commissioni di servizio a carico dell’acquirente.

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta.

Accesso al settore “Curva Sud Ospiti”: varchi 01-02-03-04-05

E’ pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Non è consentito il cambio utilizzatore sui titoli emessi. Apertura dei cancelli ore 16:45 salvo differenti comunicazioni. Si consiglia vivamente di presentarsi all’ingresso dello stadio con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’evento

L’acquisto del biglietto comporta l’accettazione integrale delle disposizioni previste dal “Codice di comportamento del tifoso e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche” nonché dal “Regolamento d’uso dello stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli e norme Etiche”, in conformità a quanto previsto dall’ art.12 c.10 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, con riferimento al Protocollo di Intesa siglato il 4 agosto 2017 (consultabile anche all’indirizzo www empolifc com). Ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito a termini di legge.

Autostrada A1

Uscire al casello di Firenze Scandicci e immettersi sulla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (seguendo le indicazioni per Pisa/Livorno). Utilizzare l’uscita della Fi-Pi-Li Empoli EST e seguire le indicazioni delle forze di ordine per arrivare allo stadio.

Autostrada A12

Per chi proviene dal Sud, uscire al Casello di Collesalvetti e immettersi sulla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per chi proviene da nord, uscire al casello di Pisa Centro e immettersi dopo breve raccordo nella Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.

Da entrambe le provenienze, l’uscita consigliata resta quella di Empoli EST, per poi proseguire con il percorso descritto precedentemente. Il parcheggio dedicato ai sostenitori ospiti è situato in Via delle Olimpiadi, davanti al Palazzetto dello Sport ‘Albano Aramini’. Si consiglia vivamente di non utilizzare altri parcheggi adiacenti lo stadio.

In treno

Empoli è un nodo ferroviario servito da due linee: Firenze-Pisa e Empoli-Siena con numerosi treni. Da Firenze si arriva a Empoli in soli 30 minuti e da Pisa in 40 minuti, con una frequenza di circa tre treni ogni ora. Per gli orari consultare il sito Trenitalia. Per lo stadio, una volta usciti dalla stazione, procedere su Via Roma fino a Piazza della Vittoria. Una volta superata immettersi prima in Via Tinto Da Battifolle e quindi, girando a destra in Via Bisarnella, che si conclude in prossimità dello stadio. Il percorso descritto misura circa 1,5 km.

In aereo

I due aeroporti più vicini sono l’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze e l’aeroporto Galileo Galilei di Pisa.