Fantacalcio: i migliori ruolo per ruolo nella stagione 2023/24

FANTACALCIO STATISTICHE MIGLIORI- Con l'asta di riparazione che si avvicina per i Fantallenatori, oltre che per le squadre di Serie A, ecco i giocatori che stanno guidando le statistiche di rendimento al Fantacalcio 2023/24. La lista dei migliori.

Fantacalcio 202/24: le statistiche dei migliori ruolo per ruolo

Ecco le statistiche ruolo per ruolo dei giocatori migliori in questa stagione 2023/24, alla giornata numero diciassette. Si prenderanno soltanto i giocatori con più del 50% delle presenze in campo e, ovviamente, con Fantamedia già calcolata. Non mancano sorprese.

Portieri

Ecco i migliori portieri per Fantamedia

Sommer, Inter: Fantamedia: 5.74, partite a voto 17.

Terracciano, Fiorentina: Fantamedia 5,67, partite a voto 15.

Di Gregorio, Monza: Fantamedia 5,53, partite a voto 16.

Szczesny, Juventus: Fantamedia 5,50, partite a voto 15.

Skorupski, Bologna: Fantamedia 5,41, partite a voto 16.

Ecco i migliori difensori per Fantamedia

Dimarco, Inter: Fantamedia 7,30, partite a voto 15, gol 3, assist 4.

Dumfries, Inter: Fantamedia 6,88, partite a voto 13, gol 2, assist 2.

Martinez Quarta, Fiorentina: Fantamedia 6,68, partite a voto 14, gol 3.

Tomori, Milan: Fantamedia 6,66, partite a voto 16, gol 3.

Acerbi, Inter: Fantamedia 6,61, partite a voto 14, gol 1, assist 1.

Ecco i migliori centrocampisti per Fantamedia

Gudmundsson, Genoa: Fantamedia 8,10, partite a voto 15, gol 7, assist 1.

Calhanoglu, Inter: Fantamedia 7,85, partite a voto 17, gol 7, assist 3.

Bonaventura, Fiorentina: Fantamedia 7,63, partite a voto 15, gol 6, assist 2.

Pulisic, Milan: Fantamedia 7,60, partite a voto 15, gol 5, assist 3.

Colpani, Monza: Fantamedia 7,56, partite a voto 17, gol 6, assist 1.

Ecco i migliori attaccanti per Fantamedia

Lautaro Martinez, Inter: Fantamedia 9,78, partite a voto 16, gol 15, assist 2.

Berardi, Sassuolo: Fantamedia 8,73, partite a voto 13, gol 9, assist 2.

Giroud, Milan: Fantamedia 8,46, partite a voto 14, gol 8, assist 5.

Thuram, Inter: Fantamedia 8,21, partite a voto 17, gol 7, assist 5.

Scamacca, Atalanta: Fantamedia 7,95, partite a voto 10, gol 5, assist 2.

Martino Cardani