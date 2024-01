Provedel nella top 5 parate della Serie A nel 2023 (VIDEO)

Tempo di lettura: < 1 minuto

PROVEDEL TOP 5 PARATE 2023- Ivan Provedel, portierone della Lazio, è nella top 5 parate del 2023 della Serie A. La classifica, proposta da DAZN, premia il super intervento del portiere biancoceleste contro il Cagliari. Ecco il video e la classifica.

2023 : la top 5 della parate , c'è Provedel

Di Gregorio vs Juve.

Provedel vs Cagliari.

Maignan vs Atalanta.

Szczesny vs Atalanta.

Vicario vs Roma.