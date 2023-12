Lazio ai Raggi X: dicembre e gennaio delle ultime stagioni a confronto

Tempo di lettura: 3 minuti

LAZIO STATISTICHE DICEMBRE GENNAIO- Il 2023 volge al termine e, sebbene la stagione 2023/24 non sia che a metà, è bene iniziare a studiare le statistiche della Lazio. Soprattutto in un'annata particolare, in cui trovare continuità pare l'obiettivo più impellente. Ecco l'andamento delle ultime stagioni biancocelesti, con i punti realizzati in Serie A tra dicembre e gennaio dal 2019 al 2024.

Le statistiche della Lazio : i punti in Serie A tra gli ultimi dicembre e gennaio

Stagione 2023 / 2024

Nella stagione 2023/24 sono 7 punti in 4 partite quelli ottenuti dalla Lazio nel mese di dicembre in attesa, ovviamente, della giornata numero 18, ultima dell'anno solare 2023. Il 58% dei punti a disposizione è stato conquistato dalla squadra di Sarri.

2 dicembre 2023: Lazio-Cagliari 1-0;

9 dicembre 2023: Hellas Verona-Lazio 1-1;

17 dicembre 2023: Lazio-Inter 0-2;

22 dicembre 2023: Empoli-Lazio 0-2.

Stagione 2022 / 2023

A gennaio 2023 la Lazio partì male, perdendo a Lecce. Per poi ottenere 7 punti durante il primo mese dell'anno. Corrispondente al 47% dei punti. Con partite da ricordare, come il 4-0 al Milan allo stadio Olimpico.

4 gennaio 2023: Lecce-Lazio 2-1;

8 gennaio 2023: Lazio-Empoli 2-2;

15 gennaio 2023: Sassuolo-Lazio 0-2;

24 gennaio 2023: Lazio-Milan 4-0;

29 gennaio 2023: Lazio-Fiorentina 1-1.

Situazione più unica che rara quella della stagione 2022/23, con la Serie A sospesa a dicembre 2022 per lo svolgimento della Coppa del Mondo in Qatar.

Stagione 2021 / 2022

A gennaio 2022 la Lazio uscì sconfitta contro l'Inter, pareggiando con Empoli e Atalanta e vincendo con la Salernitana. 5 punti in 4 partite. 42% dei punti a disposizione.

6 gennaio 2022, Lazio-Empoli 3-3;

9 gennaio 2022, Inter-Lazio 2-1;

15 gennaio 2022, Salernitana-Lazio 0-3;

22 gennaio 2022, Lazio-Atalanta 0-0;

A dicembre 2021, invece, la Lazio giocò 4 partite, vincendone 3. Ottenendo, quindi, l'ottimo bottino di 9 punti. Esattamente il 75% dei punti a disposizione.

5 dicembre 2021: Sampdoria-Lazio 1-3;

12 dicembre 2021: Sassuolo-Lazio 2-1;

17 dicembre 2021: Lazio-Genoa 3-1;

22 dicembre 2021: Venezia-Lazio 1-3;

Stagione 2020 / 2021

Passando alla stagione 2020/21, ecco l'analisi dei risultati biancocelesti a gennaio 2021. 5 vittorie e un pareggio in un avvio di anno solare decisamente fortunato per i biancocelesti. La percentuale parla di 89% di punti a disposizione conquistati. Da ricordare? il 3-0 alla Roma nel Derby della Capitale.

3 gennaio 2021, Genoa-Lazio 1-1;

6 gennaio 2021, Lazio-Fiorentina 2-1;

10 gennaio 2021, Parma-Lazio 0-2;

15 gennaio 2021, Lazio-Roma 3-0;

24 gennaio 2021, Lazio-Sassuolo 2-1;

31 gennaio 2021, Atalanta-Lazio 1-3.

Ecco le partite disputate, nella stessa stagione, nel mese di dicembre 2020. Sono 7 i punti conquistati, su 5 partite. 47% dei punti a disposizione.

5 dicembre 2020, Spezia-Lazio 1-2;

12 dicembre 2020, Lazio-Hellas Verona 1-2;

15 dicembre 2020, Benevento-Lazio 1-1;

20 dicembre 2020, Lazio-Napoli 2-0;

23 dicembre 2020, Milan-Lazio 3-2.

Stagione 2019 / 2020

Gennaio 2020: 3 vittorie e un pareggio per la Prima Squadra della Capitale. 83% dei punti a disposizione.

5 gennaio 2020, Brescia-Lazio 1-2;

11 gennaio 2020, Lazio-Napoli 1-0;

18 gennaio 2020, Lazio-Sampdoria 5-1;

26 gennaio 2020, Roma-Lazio 1-1;

Ecco, invece, le partite e i punti della Lazio a dicembre 2019. 3 partite e 3 vittorie, con 100% di efficacia.

1 dicembre 2019, Lazio-Udinese 3-0;

7 dicembre 2019, Lazio-Juventus 3-1;

16 dicembre 2019, Cagliari-Lazio 1-2.

Statistiche Lazio dicembre-gennaio, la tabella delle percentuali di punti conquistati

Stagione Percentuale punti a Dicembre Percentuale punti a Gennaio 2019/20 100% 83% 2020/21 47% 89% 2021/22 75% 42% 2022/23 // 47% 2023/24 58%

Un'analisi dei dati delle stagioni precedenti non fa altro che mostrare come, almeno per il mese in corso, la Lazio sia in media con i punti ottenuti nei mesi di dicembre precedenti. Sarà interessante osservare l'andamento biancoceleste a gennaio 2024 considerato che, nelle ultime due stagioni, esso non è stato al pari delle eccellenti precedenti.

Martino Cardani