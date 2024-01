La Lazio rivela il gol dell'anno: ecco di chi è (VIDEO)

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO PROVEDEL GOL ANNO 2023 - Si è chiuso il 2023, un anno di alti e bassi per la Lazio, nel quale non sono mancati gol splendidi e importanti. La rete che ha lasciato, però, più di tutte il segno è stata quella di Provedel contro l'Atletico Madrid, scelta dal club biancoceleste come gol dell'anno. Il colpo di testa dell'estremo difensore sul cross di Luis Alberto in pieno recupero, decisivo per il pareggio, è destinato a restare a lungo nelle menti di tutti i tifosi laziali, che difficilmente potranno dimenticare un momento del genere.

Lazio, il colpo di testa di Provedel è il gol dell'anno