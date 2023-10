Zaccagni: "Mancato impatto sulla partita. Ritorno fondamentale"

Tempo di lettura: < 1 minuto

FEYENOORD LAZIO ZACCAGNI INTERVISTA - Mattia Zaccagni è intervenuto ai microfoni ufficiali biancocelesti al termine del match tra Lazio e Feyenoord.

Feyenoord - Lazio, le parole di Zaccagni a fine partita

"Ci è mancato l'impatto sulla partita. Ci siamo abbassati troppo e abbiamo sofferto. La gara di ritorno sarà fondamentale per riaggrapparsi alla classifica. Bisognava non subire il secondo gol nel primo tempo e rimanere in partita. Siamo mancati molto in questo. Nel secondo tempo avevamo trovato spazio in più ma è andata così".

Zaccagni ha parlato della sfida anche a Sky Sport

“C’è mancata un po’ di personalità, non si è riusciti a reggere l’impatto, sono entrati più cattivi e dovremmo metterlo sin da subito al ritorno. In queste partite devi rimanere dentro la partita il più che puoi, nel secondo tempo ci hanni concesso qualcosa, ma era troppo tardi. La prossima bisogna vincerla senza se e senza ma, per riaggrapparsi alla classifica. Confronto? No ancora no, ne parleremo domani".