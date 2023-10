Pedro: "Approccio da migliorare. Partite in Champions tutte diverse"

Tempo di lettura: < 1 minuto

FEYENOORD LAZIO PEDRO INTERVISTA - Pedro ha parlato ai microfoni di ufficiali biancocelesti nel post partita di Feyenoord - Lazio.

Feyenoord - Lazio, le parole di Pedro a fine partita

"L'approccio alla partita non è stato buono. Sapevamo che era difficile, hanno una grande squadra ed è un ambiente caldo. Loro hanno trovato quei due gol ed era difficile rientrare in partita. Dobbiamo pensare alle prossime due partite, importanti per il nostro futuro. Ora dobbiamo pensare al campionato. Miglioreremo ciò che abbiamo fatto male".



Errori

"Tutte le partite in Champions sono diverse. Bisogna migliorare l'approccio, la mentalità. Sennò l'ingresso della partita è difficile. Se non si fanno le cose bene succede questo".

Lo spagnolo è poi intervenuto anche su Sky Sport

“Avevamo iniziato bene, abbiamo regalato un tempo, in Champions non si può regalare neanche un minuto. Dobbiamo cambiare questa mentalità di iniziare la partita, così è difficile entrare e fare il risultato che vogliamo noi. Alla fine sono arrabbiato di questo risultato, dobbiamo pensare ora al campionato e preparare le prossime di Champions. Sapevamo che loro sono una squadra molto forte con giocatori che ti prendono in contropiede, è una squadra difficile da battere, ma in Champions è difficile. Dobbiamo entrare con un’altra mentalità e voglia se vogliamo vincere. Non penso che stiamo giocando male, in campionato abbiamo trovato una certa continuità, in Champions vanno ad un altro ritmo ed è difficile. Dobbiamo entrare meglio perché così è difficile far risultato".