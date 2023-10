Tempo di lettura: 4 minuti

FEYENOORD LAZIO CRONACA TABELLINO - La Lazio torna dalle soste Nazionali con una grande vittoria al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Ora però, è già tempo di tornare in campo per la Champions League, oggi è il giorno di Feyenoord - Lazio, una vecchia conoscenza dei biancocelesti. Ecco si seguito la cronaca live del match ed il tabellino.

Feyenoord - Lazio, la cronaca del match

Secondo tempo

90'+6' Triplice fischio dell'arbitro: finisce Feyenoord - Lazio per 3-1, in attesa del ritorno all'Olimpico.

90 + 4' Sale la tensione in campo: faccia a faccia tra Castellanos e Geertruida, l'arbitro chiaramente ammonisce entrambi.

90 + 1' I biancocelesti ci prendono gusto e vorrebbero accorciare le distanze: bella occasione con Lazzari che accelera e prova a mettere al centro. Viene murato, ma sul rimpallo prova a crossare di nuovo, trovando Castellanos. Il portiere degli olandesi Bijlow però, con le mani ci arriva prima.

90' L'arbitro dichiara ora 6 minuti di recupero

87' L'arbitro non risparmia nessuno: cartellino giallo per Zaccagni per proteste, e dopo qualche minuto viene ammonito anche Guendouzi.

85' Ora la Lazio vuole qualcosa di più. Ci prova ancora quindi Zaccagni che crossa bene per Castellanos in area, che però non arriva ad impattarla di testa per poco.

82' GOL LAZIO! Segna ancora Pedro, stavolta su calcio di rigore. Spedisce la palla alla destra di Bijlow, che intuisce, ma non ci arriva. 3-1 a Rotterdam, accorica le distanze la squadra di Sarri

81' Piccolo fulmine a ciel sereno: rigore per la Lazio causato da Lopez che travolge completamente Castellanos in area di rigore

78' La Lazio è ormai completamente persa. Mister Sarri tenta Cataldi al posto di Vecino.

74' Gol Feyenoord. Buio totale per la Lazio che stava cercando di recuperare terreno e mettere a segno un gol. Segna ancora il Feyenoord e lo fa ancora con Gimenez su un rimpallo di Provedel che aveva già parato un altro tiro a Timber. Non può più nulla il numero 94 biancoceleste.

72' Cresce la Lazio e ci prova con una serie di passaggi vicino all'area di rigore: nessuna conclusione concreta

68' Ora la Lazio le prova tutte: Maurizio Sarri decide di mettere Pedro al posto di Felipe Anderson

64' Ammonito anche Matìas Vecino che ha trattenuto Timber per la maglia.

63' Cresce la Lazio che vuole provare ad arrivare in porta con Felipe Anderson. Fermato fallosamente da Hartman

60' Anche Romagnoli non sfugge: cartellino giallo per un fallo ai danni di Gimenez

57' Grande occasione Lazio! Zaccagni riceve da Luis Alberto, tira da sinistra ma la palla viene respinta e finisce subito tra i piedi di Castellnos che sbaglia davanti la porta

53' Attacca ancora il Feyenoord ed arriva il momento del Taty Castellanos per la Lazio. Esce il capitano Ciro Immobile

51' Parte Paixao spedito verso la porta della Lazio, ma per fortuna spedisce la palla alta

46' Ammonito anche il nuovo entrato del Feyenoord Lopez

45' Inizia ora il secondo tempo a Rotterdam tra Feyenoord e Lazio. Si riparte dal 2-0. Primi cambi per Maurizio Sarri: entrano Lazzari e Guendouzi, escono Hysaj e Rovella.

Primo tempo

45+3 Duplice fischio dell'arbitro. Finisce il primo tempo a Rotterdam per 2-0.

45 + 3 Gol Feyenoord. Destro di Zerrouki imparabile per Provedel! Feyenoord in vantaggio per 2-0. Nonostante i calciatori della Lazio si stiano lamentando di un presunto fuorigioco, il gol viene convalidato dopo un breve check.

45 + 1' Casale restituisce il favore a Gimenez e prende giallo per il fallo sull'argentino.

45' L'arbitro Stieler dichiara 3 minuti di recupero

43' Prova a riprendere il pallino del gioco la Lazio e ci prova con il passaggio di Luis Alberto per Immobile, copre benissimo Geertruida.

38' Immobile atterra Gimenez e regala punizione da centrocampo per al Feyenoord

32' Prova reagire la Lazio con il passaggio di Luis Alberto per Felipe Anderson. Il brasiliano prova a restituirgliela in area di rigore, lo spagnolo colpisce di testa, ma Bijlow blocca sicuro.

30' Gol Feyenoord. Finisce subito il sollievo della Lazio, che si fa fregare ancora una volta da Gimenez con un tiro dal centro dell'area di rigore. In vantaggio il Feyenoord 1-0.

26' Annullato il gol per il Feyenoord! sospiro di sollievo per la Lazio, dopo la sfortuna di un rimpallo finito nel peggiore dei modi. Il risultato rimane sullo 0-0.

24' Segna il Feyenoord con una palla filtrante per Gimenez. Non può nulla Hysaj che regala praticamente l'autogol agli olandesi

22' Si abbassano ora i ritmi a Rotterdam, ma il Feyenoord non smette di attaccare concedendo pochissimo alla Lazio

14' Zaccagni in attacco decide di cambiare tutto e cercare Felipe Anderson dall'altra parte. La palla cambia direzione e la Lazio non riesce a concretizzare

10' Trema la Lazio che concede troppo! grande cross di Peixao che dalla sinistra fa arrivare il pallone a Gimenez. L'argentino, tutto solo, impatta il pallone e finisce al lato di Provedel. Si salva la squadra di Sarri

5' Attacca ancora in massa il Feyenoord che mette in difficoltà i biancocelesti con Stengs che imbuca per Timber. Non rischia nulla Casale.

3' Primi minuti di studio delle due squadre che partono però subito forte e sono organizzate bene. Un piccolo brivido della Lazio Stengs che imbuca per Timber. Casale su di lui e palla in out

1' Fischia l'arbitro, inizia il match tra Feyenoord e Lazio allo stadio De Kuip di Rotterdam!

Feyenoord - Lazio, il tabellino del match

Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop(45' Lopez), Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Zerrouki; Stengs(77' Ivanusec), Gimenez(77' Ayase), Paixao( 70' Jahanbakhsh). All. Slot

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj(45' Lazzari), Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino(78' Cataldi), Rovella(45' Guendouzi), Luis Alberto; Felipe Anderson(68' Pedro), Immobile(54' Castellanoos), Zaccagni. All. Sarri

Arbitro: Stieler

Marcatori: 30', 74' Gimenez (F); 45 + 3 Zerrouki (F); 86' Pedro (L)

Ammoniti: 28' Rovella (L); 30' Nieuwkoop (F); 44' Gimenez (F), 45'+1' Casale (L), 48' Lopez (F), 58' Hartman (F), 61' Romagnoli (L), 65' Vecino (L); 87' Zaccagni (L), 90' Guendouzi (L), 90'+5' Castellanos (L) e Geertruida (F)

Espulsi: \\

Recupero: 2' \ 6'

Benedetta Scatena