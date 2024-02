Fiorentina - Lazio, attenzione ai cartellini gialli: diffidati e squalificati

Tempo di lettura: < 1 minuto

FIORENTINA LAZIO DIFFIDATI SQUALIFICATI - La Lazio sta ancora cercando il suo equilibrio in questo campionato. Nella giornata di recupero, i biancocelesti vincono contro il Torino per 0-2. Ora la squadra di Sarri sarà messa a dura prova per la prossima sfida contro la Fiorentina in trasferta, prevista per lunedì 26 febbraio alle 20:45. Attenzione però ai diffidati ed agli squalificati.

I diffidati di Fiorentina - Lazio

La Lazio rimedia alla caduta in campionato contro il Bologna, portando a casa i tre punti contro il Torino in un campo molto difficile. In attesa del ritorno dell’ottavo di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, la squadra di Sarri affronterà lunedì 26 febbraio la Fiorentina al Franchi, gara valida per la 26ª giornata di Serie A. Attenzione però ai diffidati e gli squalificati…

Diffidati Lazio

La sfida tra Fiorentina e Lazio andrà in scena lunedi 26 febbraio alle 20:45 allo stadio Franchi. Mister Sarri dovrà fare a meno di Gila, squalificato dopo il cartellino rosso contro il Torino. L’unico diffidato a cui fare attenzione è sempre Pellegrini. Bisognerà valutare anche gli assenti per infortunio, ovvero Rovella, Patric e Zaccagni.

Diffidati Fiorentina

Anche Italiano dovrà fare attenzione ai cartellini gialli. I diffidati della Fiorentina infatti sono Beltran e Bonaventura. Nessuno squalificato per la Viola ma assenti Christensen e Kouamé per infortunio