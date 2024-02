Rambaudi sulla Lazio in Champions: “Ancora tutto aperto”

Tempo di lettura: < 1 minuto

RAMBAUDI LAZIO - Roberto Rambaudi è un ex attaccante ed ha militato nella Lazio dal 1994 al 1998. Nella sua permanenza nella capitale ha collezionato 13 gol in 109 presenze. È intervenuto Ai microfoni di Notizie.com dicendo la sua sul percorso dei biancocelesti fino ad ora e sulle italiane nelle coppe europee.

Le parole di Rambaudi

“Devo dire che l’Inter me lo aspettavo. Il Barcellona non è quello dei vecchi tempi e, quindi il Napoli poteva vincere la partita. Ma, visto il momento, il pareggio è ottimo. La Lazio fa delle partite buone e altro meno. Comunque anche il Bayern non è quello delle passate stagioni. Per la qualificazione è comunque tutto aperto”.