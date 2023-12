Villareal-Milan-Lazio: l'intreccio del calciomercato riguarda la difesa

Tempo di lettura: < 1 minuto

GILA VILLAREAL LAZIO CALCIOMERCATO GABBIA MILAN- Calciomercato.com riporta quello che apparirebbe come un clamoroso intreccio di mercato. Secondo il noto portale, infatti, il ritorno di Gabbia al Milan potrebbe accendere il forte interesse del Villareal per Mario Gila della Lazio. Il calciomercato si infiamma, anche se i biancocelesti dovrebbero fare muro.

Calciomercato : Gila piace al Villareal , con Gabbia di ritorno al Milan

Tomori si ferma a lungo, il Milan è in piena emergenza difensiva. Cosa c'entra con la Lazio, se non che una diretta contendente Champions è destinata a indebolirsi? C'entra eccome. Sì, perché il Diavolo starebbe pensando a riportare a Milanello Matteo Gabbia, ceduto in prestito al "Sottomarino Giallo" come esubero. Che ora, tuttavia, potrebbe rivelarsi fondamentale per la difesa di Stefano Pioli.

E quindi? Quindi il Villareal avrebbe posato lo sguardo su Gila, ragazzo spagnolo della Lazio che, dopo una stagione d'esordio (2022/23) non indimenticabile, è cresciuto moltissimo nell'inizio di quella in corso. Sfruttando anche i continui infortuni di Casale e Romagnoli, che gli hanno spalancato la porta della titolarità.

Il ragazzo è valutato circa 3 milioni di Euro ma, viste le buone prestazioni e la necessità di avere rincalzi di valore, non sembra essere destinato alla cessione. L'intrigo di mercato, se esiste, dovrà coinvolgere una squadra diversa da quella del presidente Lotito.