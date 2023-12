Lazio, senti Galliani: "Attenzioni su Colpani, ma..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

GALLIANI COLPANI - Tra i tanti nomi accostati alla Lazio nelle settimane passate c'è anche quello di Andrea Colpani. Il centrocampista offensivo del Monza è uno dei pezzi pregiati del campionato italiano, arrivato a toccare la Nazionale Italiana. Intervistato da Radio Kiss Kiss, il dirigente brianzolo Adriano Galliani ha escluso però una cessione nel calciomercato di gennaio.

Calciomercato Lazio: Galliani su Colpani

"È praticamente impossibile che Colpani si muova a gennaio da Monza. Ci sono attenzioni sui giocatori, ma il Monza ha anche la capacità di tenerli. Colpani ha ancora cinque anni di contratto. Carlos Augusto, tanto per dirne un altro, era in scadenza. E comunque ripeto: a gennaio non si muoverà assolutamente".