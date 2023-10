Squalifica Sarri, il mister valuta il ricorso

Tempo di lettura: < 1 minuto

GIUDICE SPORTIVO LAZIO SARRI VECINO - Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha reso note le sue decisioni in merito all'ottava giornata di Serie A. Mister Sarri però, non ci sta, e starebbe valutando il ricorso sulla decisione. Di seguito i provvedimenti presi contro Maurizio Sarri e Matias Vecino.

Sarri valuta il ricorso alla squalifica

Il provvedimento dei confronti di Maurizio Sarri è chiaro e confermato. Il mister però, come riportato da il Messaggero, non ci sta e starebbe valutando con la società un possibile ricorso contro la decisione del giudice sportivo.

Giudice sportivo: confermata squalifica a Sarri e ammonizione a Vecino

In seguito all'ottava giornata di Serie A, nella quale la Lazio ha battuto per 3-2 l'Atalanta all'Olimpico, il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha confermato le decisioni di campo. Resta dunque sia l'ammonizione per Matias Vecino per "comportamento non regolamentare in campo", che la squalifica nel prossimo turno contro il Sassuolo per Maurizio Sarri, che "al 40° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, ha protestato nei confronti di una decisione arbitrale rivolgendo al direttore di gara un'espressione irriguardosa". A tali provvedimenti disciplinari si aggiunge un'ammenda di 10 mila euro.