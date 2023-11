Gran Galà del Calcio 2023, Sarri e un ex Lazio tra i premiati

Tempo di lettura: < 1 minuto

GRAN GALA DEL CALCIO 2023 PREMIATI - Anche quest'anno AIC organizza il Gran Galà del Calcio, evento utile per premiare i migliori della stagione precedente. Poco fa si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della cerimonia, fissata per il prossimo 4 dicembre, insieme alla lista dei premiati. Presente Sarri, insieme ad un ex Lazio. Ecco di seguito l'elenco completo dei vincitori.

Gran Galà del Calcio, la lista completa dei premiati

Portieri: Maignan, Onana, Vicario.

Difensori: Acerbi, Bastoni, Di Lorenzo, Dimarco, Dumfries, Minjae, Dumfries, Tomori.

Centrocampisti: Barella, Calhanoglu, Lobotka, Milinkovic-Savic, Rabiot, Zielinski.

Attaccanti: Berardi, Dybala, Kvaratskhelia, Lautaro, Leao, Osimhen.

Arbitri: Chiffi, Maresca, Orsato.

Allenatori: Spalletti, Sarri, Inzaghi.

Società: Napoli, Inter, Fiorentina.

Miglior giovane Serie B: Caprile, Fabbian, Turati.