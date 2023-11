QUI FORMELLO, rifinitura per la Lazio: Romagnoli verso il forfait

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO - Oggi, venerdì 24 novembre 2023, la Lazio ha effettuato a Formello l'ultimo allenamento prima della partita contro la Salernitana. Ecco di seguito il report della rifinitura dei biancocelesti agli ordini di Maurizio Sarri.

Qui Formello, il report dell'allenamento della Lazio

La Lazio ha svolto a Formello la rifinitura in vista del match contro la Salernitana di domani. Romagnoli e Rovella hanno fatto un riscaldamento e parte e non hanno preso parte alle prove tattiche. Il primo non dovrebbe rientrare nei convocati biancocelesti, mentre il secondo sì. Con l'ex Milan e Casale out, pronto Gila ad affiancare Patric, mentre in mediana Vecino migliora, ha lavorato col resto del gruppo e prova a strappare la convocazione. Anche Zaccagni ha recuperato completamente per il prossimo impegno di Serie A.