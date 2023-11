Impallomeni: "La Lazio adesso deve dare un segnale di ripresa"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO IMPALLOMENI INTERVISTA - La sosta per le Nazionali è ormai terminata e la Lazio è pronta ad affrontare la Salernitana fanalino di coda in una sfida ricca d'insidie. A tal riguardo, ha espresso la sua opinione Stefano Impallomeni in un'intervista.

Impallomeni: "La Lazio deve essere pronta e rispondere sul campo"

Ecco di seguito l'intervento di Stefano Impallomeni a TMW Radio: "Sarà un mese importante per le romane. Devono rispondere sul campo, dare un segnale di ripresa. Stanno facendo malino ma stanno lì. Per me sono superiori a Fiorentina, Atalanta, Bologna, sono sotto alle top-4. Lazio e Roma devono essere pronte a sfruttare il crollo di una o due squadre lì davanti".