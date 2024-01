Piscedda: "Supercoppa? La Lazio non ne esce ridimensionata"

Tempo di lettura: 2 minuti

PISCEDDA INTERVISTA LAZIO- L'ex calciatore della Lazio, ora allenatore, Massimo Piscedda ha rilasciato un'intervista a TMW News. Ha parlato della Prima Squadra della Capitale e dell'esperienza nella Supercoppa Italiana, ma non solo. Ecco le sue parole.

Le parole di Piscedda nell' intervista che parla di Lazio

Piscedda sulla Supercoppa Italiana

"La squadra non esce ridimensionata dalla Supercoppa, l'Inter è molto forte e poteva esserci anche una goleada, quindi alla formazione di Sarri in fondo è andata anche bene. Non doveva succedere, ma la Lazio è mancata in tutto mentre i nerazzurri sono stati perfetti. Perdere ci può stare però la Lazio non è stata presente sotto il profilo del temperamento. Evidentemente l'aria del deserto non ha giovato ai giocatori (sorride,ndr). In ogni caso la Lazio è stata costruita per raggiungere almeno il quarto posto e può arrivarci, pian piano sta recuperando anche perché questo è un campionato che ti aspetta. La Fiorentina ora quarta? Con le big fa fatica, rischia con questo modo difendere alto e con le grandi può prendere gol come è accaduto con il Napoli. Deve interpretare meglio la gara soprattutto sotto il profilo della linea difensiva".

Piscedda su Ikonè

"Assolutamente sì, lo prenderei alla Lazio: è veloce, ha qualità, sa giocare, è pericoloso per i difensori avversari. Si vede che potenzialmente è un talento. Se è vero che a Firenze è criticato magari cambiando scenario potrebbe emergere. In ogni caso la Lazio sta recuperando alcuni giocatori, si sta riprendendo e potrebbe andar bene anche così. Se poi viene Ikonè è un'arma in più".

Piscedda sul valore di Ikoné: vale 10-12 milioni?

"Difficile rispondere, il valore lo fa il mercato. Ripeto, per me è un buon giocatore però poi se non viene pazienza. Dipende soprattutto dalle esigenze tecniche dell'allenatore che eventualmente ne parlerà con il presidente".