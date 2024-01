Inter - Lazio, Darmian: "Lazio ha tanta qualità ma noi abbiamo giocato bene"

Tempo di lettura: < 1 minuto

INTER LAZIO SUPERCOPPA ITALIANA DARMIAN - La Lazio perde contro l'Inter in questa semifinale di Supercoppa Italiana. I neroazzurri Conquistano la finale contro il Napoli. Nel post partita ha parlato Darmian ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le sue parole.

Le parole di Darmian nel post partita di Inter - Lazio

"Abbiamo fatto una buona partita, siamo scesi in campo con la giusta voglia. La Lazio è una squadra con grande qualità e l'ha dimostrato in questi anni, ma oggi abbiamo meritato la vittoria e la finale. Vincere aiuta a vincere, farlo in questo modo sicuramente ci dà una mano ancora più grande. La finale sarà una partita difficile contro un avversario tosto. Il Napoli ha avuto un po' di difficoltà, ma è una squadra che bisogna temere e la rispetteremo. Scenderemo in campo con la voglia di tornare a casa con la coppa. Sapevamo che una linea a quattro stringe molto e potevamo metterli in difficoltà sugli esterni allargando il gioco. L'abbiamo preparata in pochi giorni, ma abbiamo messo in campo tutto ciò che abbiamo fatto. Abbiamo meritato la vittoria".