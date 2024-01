Inter - Lazio, Gila: "Ora dobbiamo ripartire da dove eravamo prima"

Tempo di lettura: < 1 minuto

INTER LAZIO SUPERCOPPA ITALIANA GILA- La Lazio perde per 3-0 contro l'Inter in questa semifinale di Supercoppa Italiana. I nerazzurri conquistano la finale e giocheranno lunedì contro il Napoli. Nel post partita ha parlato Mario Gila ai microfoni di Mediaset. Ecco le sue parole.

Le parole di Gila nel post partita di Inter - Lazio

"Oggi è difficile perché la squadra non era quella delle ultime 5 partite. Ci è mancata cattiveria delle ultime partite. Non ci sono alibi. Abbiamo fatto una brutta prima parte, poca personalità. Dovevamo rientrare nel secondo tempo più cattivi, avevamo la possibilità ma non l'abbiamo fatto. Ci è mancato tutto"

"Noi dobbiamo ripartire come stavamo, alla fine siamo vivi in coppa italia, in Champions, in Serie A abbiamo buona continuità. Sappiamo cosa non dobbiamo fare"

"Contro l'Inter potevamo essere capaci di vincere o giocare in condizioni. Nel campo abbiamo lasciato tanti spazi. Come ho detto prima dobbiamo lasciare da parte questa partita e continuare come prima"