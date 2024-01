Inter - Lazio, Felipe Anderson: "Dobbiamo imparare da questa sconfitta"

Tempo di lettura: < 1 minuto

INTER LAZIO SUPERCOPPA ITALIANA FELIPE ANDERSON- La Lazio perde per 3-0 contro l'Inter in questa semifinale di Supercoppa Italiana. I nerazzurri conquistano la finale e giocheranno lunedì contro il Napoli. Nel post partita ha parlato Felipe Anderson ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le sue parole.

Le parole di Felipe Anderson nel post partita di Inter - Lazio

Sulla gara

"Sicuramente se analizziamo la partita abbiamo concesso tantissimo e non accadeva nelle ultime partite. Eravamo più solidi e on concedevamo così tanto. Oggi è successo ma dobbiamo migliorare perché dobbiamo ripartire e non perdere l'entusiasmo".

La sconfitta

"Dobbiamo imparare la lezione oggi. C'è tanto da migliorare perché sicuramente non è il gioco che vogliamo. Non vogliamo concedere tanto e dobbiamo imparare".

Il lavoro sul futuro

"Ci sono partite in cui l'avversario può metterti in difficoltà. E' mancata una nostra buona lettura mentre ci mettevano in difficoltà, insieme la voglia di ribaltarla e vincerla. Dobbiamo lavorare come stiamo facendo e i risultati arriveranno".

"Non possiamo cancellare la sconfitta ma dobbiamo imparare, perché solo così potremo crescere. In campionato siamo in crescita e non possiamo fermarci. Dobbiamo ritrovare la vittoria".