Conferenza stampa, Sarri: "Ripagare i tifosi dando il massimo"

INTER LAZIO SUPERCOPPA ITALIANA SARRI - La Lazio perde contro l'Inter in questa semifinale di Supercoppa Italiana. I neroazzurri conquistano la finale contro il Napoli. Ecco le parole di mister Sarri in conferenza stampa.

Le parole di x nel post partita di Inter - Lazio

Sulla gara

"Io sono stupito dai miei. Se all'Inter concedi di giocare trenta palloni tra le linee, è chiaro che crea così tanto. Hanno fatto meglio di quanto fanno di solito, ma è chiaro che se ti giocano costantemente tra le linee vai sempre in difficoltà. Loro hanno mosso sempre la palla a un tocco. Non tolgo niente ai meriti dell'Inter, ma io sono principalmente deluso dai miei"

Su zaccagni

"Io alla squadra ho già detto che dalle esperienze negative c'è da prendere degli insegnamenti. Uno è l'aspetto tattico, l'altro quello mentale. Se l'abbiamo capito probabilmente con le squadre come l'Inter potremo perdere 1-0 o magari strappare qualche pareggio. Noi ogni quattro o cinque partite tiriamo fuori partite di questo tipo. È una cosa di difficile soluzione, spero che sia in grado di azzerarle. Zaccagni ha il Solito problema. Con la Roma l'antidolorifico aveva fatto un certo effetto, con il Lecce meno e oggi quasi niente"

Sulla finale

"Se vanno in finale le più forti può essere anche convincente. In un momento in cui tutti stanno discutendo il numero delle partite, si aumentano le partite da giocare. E poi c'è anche l'ipocrisia delle liste per il fairplay finanziario. Poi doveva essere la competizione che apriva la stagione, invece solo l'Inghilterra ha mantenuto questo tipo di tradizione ed è stata ricompensata abbastanza bene".

Ai tifosi

"Che queste prestazioni possano smettere questa sera. Che dalla prossima dare sempre il 100%. Le sconfitte le accetti male se non dai quello che ti saresti aspettato. L'importante sarebbe ripagare i tifosi dando il massimo."