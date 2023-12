Lazio-Cagliari 1-0: biancocelesti a fatica sul Cagliari

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO CAGLIARI SERIE A 2024- Una Lazio a due facce (splendida in Europa, irriconoscibile in campionato) ospita il Cagliari nella giornata numero quattordici della Serie A 2023/24. Andiamo a vivere insieme la sfida dello Stadio Olimpico, con la cronaca LIVE e il tabellino di Lazio Cagliari.

Lazio - Cagliari , la cronaca LIVE della partita della Serie A 2024

Secondo Tempo

FINE - L'Olimpico fischia una Lazio che vince, ma non convince. Tre punti, comunque, fondamentali per iniziare a ritrovare se stessa.

90'+3 - Il match si chiude con una disastrosa chiusura di Lazzari, che rischia di mandare in porta Pavoletti, il cui pallonetto rischia di rovinare la vittoria.

90'+1- Occasionissima Cagliari - Luvumbo si crea lo spazio per il cross dalla sinistra e serve l'appena entrato Pavoletti. Colpo di testa forte e angolato, vola Provedel con una parata clamorosa, che salva la Lazio.

70' - Clamorosa occasione Castellanos - La Lazio va vicina al 2-0, in modo piuttosto casuale. Bel cross di Isaksen, che trova Felipe Anderson sul lato opposto. Contro-cross del brasiliano, lisciato da Kamada a due passi dalla porta. Castellanos ribadisce a rete, centrale.

56' - Sostituzione Luis Alberto - Brutte notizie per la Lazio. Luis Alberto si ferma e chiede il cambio. Entra Kamada. Spagnolo da valutare.

50' - Occasione Immobile - Il Capitano si impossessa di una palla vagante, si libera al tiro defilato alla sinistra dell'attacco biancoceleste, dentro l'area. Diagonale insidioso, ma fuori misura. Avrebbe potuto trasformarsi in un assist per Isaksen che, però, non ci arriva.

46' - Iniziata la ripresa.

Primo Tempo

45'+2 - Il primo tempo si chiude con una Lazio in controllo, ma poche occasioni da gol. La superiorità numerica ha permesso ai ragazzi di Sarri di gestire palla e match.

27' - Punizione Isaksen - Isaksen calcia la punizione che ha decretato l'espulsione di Makoumbou. Sinistro alto.

27' - Cagliari in 10- Espulso Makoumbou per fallo da ultimo uomo su occasione concreta da gol di Guendouzi. Scelta corretta da V.A.R. dopo il giallo scelto dall'arbitro.

23' - Occasionissima Pedro - Grande azione di ripartenza della Lazio. Condotta da Isaksen che arrivato al limite dell'area, apre sulla destra per Immobile. A sua volta Immobile vede Pedro in mezzo all'area. Dribbling e conclusione a botta sicura. Para Scuffet d'istinto con la mano di richiamo.

18' - Occasione Cagliari - Primo squillo del Cagliari: Goldaniga per Lapadula che, troppo solo in mezzo all'area, colpisce di testa. Fuori di poco.

13' - Punizione Luis Alberto - Isaksen guadagna una buona punizione dal limite. La calcia Luis Alberto, a giro, sul secondo palo. Risponde di pugno Scuffet.

8' - GOOOOL DELLA LAZIO!! PEDRO!- La Lazio passa in vantaggio con Pedro. Erroraccio del Cagliari, che permette a Lazzari di crossare per Pedro. Premiato l'inserimento dello spagnolo che, al volo, batte Scuffet sotto le gambe! 1-0!

0'- Iniziata la partita dell'Olimpico di Roma.

Lazio - Cagliari , il tabellino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella (46' Cataldi), Luis Alberto (56' Kamada); Isaksen (82' Vecino), Immobile (70' Castellanos), Pedro (70' Felipe Anderson).

A disposizione: Mandas, Sepe; Ruggeri, Pellegrini; Basic.

Allenatore: Maurizio Sarri

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Goldaniga (82' Nandez), Dossena, Hatzidiakos (32' Sulemana); Zappa, Makoumbou, Prati (88' Pavoletti), Azzi, Viola (46' Oristanio); Lapadula (32' Luvumbo), Petagna.

A disposizione: Radunovic, Aresti; Wieteska, Obert, Augello; Pereiro, Mancosu, Deiola, Jankto; Shomurodov.

Allenatore: Claudio Ranieri

NOTE

Arbitro: sig. Dionisi.

Marcatori: Pedro (L., 8')

Ammonizioni: Hatzidiakos (C., 12');

Espulsioni: Makoumbou (C., 27');

Minuti di Recupero: 2'; 4'.

Martino Cardani