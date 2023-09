Montolivo: "Metro di giudizio? non mi è piaciuto molto"

Tempo di lettura: < 1 minuto

JUVENTUS LAZIO MONTOLIVO - La Lazio cade in trasferta contro la Juventus per 3-1. Silenzio stampa per la squadra di Sarri, a causa delle decisioni arbitrali del direttore di gara Maresca. Ecco le parole di Montolivo a riguardo

Juventus-Lazio, le parole di Montolivo sull'arbitraggio

"Il metro di giudizio non mi è piaciuto molto. Alcune decisioni sono cambiate nel corso della partita. Ma non credo che con queste Maresca abbia deciso la partita".