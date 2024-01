Kamada ancora non convince, Sarri lo sostituisce al 45'

Tempo di lettura: < 1 minuto

KAMADA LAZIO- Daichi Kamada non ha iniziato al meglio il 2024. Dopo la mancata convocazione col Giappone, infatti, il centrocampista è stato sostituito da Sarri a fine primo tempo di Udinese-Lazio, dopo 45 minuti in cui si è trovato molto in difficoltà.

Kamada in difficoltà, Sarri lo sostituisce a fine primo tempo

Kamada, insieme a Felipe Anderson, è stato al centro di tante voci in questi primi giorni di mercato. Il Giapponese non è ancora riuscito ad entrare a pieno nei ritmi del gioco di Sarri e sembra ancora non essersi ambientato bene nella capitale. Come se non bastasse il Giapponese non è stato convocato dalla sua nazionale per la coppa d'Asia. Nella partita contro l'udinese, ci si aspettava tanto da Kamada e Sarri voleva una risposta convincente dal suo centrocampista. Il Giapponese ha avuto difficoltà lì in mezzo al campo contro la fisicità dei friuliani. Al 40' prende un'ammonizione dopo aver trattenuto Lovric e Sarri decide di sostituirlo per Vecino dopo la fine del primo tempo.