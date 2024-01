Sarri: "Udinese? Partita difficile e sul derby..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

SARRI UDINESE LAZIO PRE PARTITA - A pochi attimi dal fischio d'inizio di Udinese - Lazio è stato intervistato il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, che ha espresso le sue sensazioni.

Udinese - Lazio, le parole di Sarri a Dazn

Queste le parole di Maurizio Sarri a Dazn prima di Udinese - Lazio sul match: “Questa è una squadra molto più forte della classifica che ha. Partita difficile, l’Udinese che ha fisicità, forza e gamba. Non è mai stato facile venire a giocare qui. A noi interessa solo la partita di oggi, giochiamo senza un domani.

Sul derby di Coppa Italia e il match di oggi

Il tecnico toscano ha espresso il suo pensiero in merito anche al derby di Coppa Italia in arrivo mercoledì 10 gennaio:“Il derby per noi non esiste. I titolari? Hanno dato un segnale, e io oggi ho voluto dare un segnale a loro. Il calendario tanto ci costringerà a utilizzarli tutti”.