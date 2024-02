La Bundesliga fa all-in sul Bayern: i 5 motivi per cui batterà la Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BAYERN BUNDESLIGA- A pochi giorni da Lazio-Bayern, il sito ufficiale della Bundesliga ha pubblicato un articolo in cui spiega i 5 motivi per cui il Bayern Monaco batterà la Lazio all'Olimpico.

La Bundesliga spiega i 5 motivi per cui il Bayern batterà la Lazio

L'andata degli ottavi di finale tra Lazio e Bayern Monaco si sta avvicinando e le due squadre arrivano alla sfida in modi diversi. I biancocelesti dopo un periodo buio anno ritrovato la vittoria contro il Cagliari. I tedeschi invece hanno perso nettamente la sfida scudetto contro il Bayern Leverkusen. In Champions però la musica può essere diversa e il sito ufficiale della Bundesliga ha elencato i 5 motivi per cui il Bayern Monaco batterà la Lazio. Uno tra questi è lo stato di forma di Harry Kane, il miglior marcatore d'Europa sta viaggiando su medie gol di altissimo livello. Inoltre la Bundesliga sottolinea le motivazioni di Tuchel a puntare sulla vittoria della Champions e la grande esperienza che il Bayern presenta nella sua rosa. Il quarto motivo che secondo la Bundesliga fa pendere l'ago della bilancia sui tedeschi sono i nuovi acquisti come Dier e Boey che hanno voglia di mostrare il loro talento. Ultimo ma non per importanza è invece il dato delle vittorie in trasferta in Champions del Bayern. I tedeschi hanno vino ben sette delle ultime otto partite lontano dall'Allianz Stadium.