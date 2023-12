Lazio-Cagliari, l'audio arbitrale sulla espulsione di Makoumbou

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CAGLIARI ESPULSIONE MAKOUMBOU - Sono stati resi noti gli audio dei dialoghi arbitrali riguardanti le decisioni più controverse della quattordicesima giornata di Serie A, tra i quali anche quello dell'espulsione di Makoumbou in Lazio - Cagliari.

Durante la trasmissione Open Var di Dazn è stato pubblicato l'audio della conversazione tra l'arbitro Dionisi e la sala VAR in occasione dell'espulsione di Makoumbou, avvenuta nel primo tempo. In quel caso, l'arbitro aveva prima ammonito il centrocampista del Cagliari per il fallo commesso su Guendouzi, salvo poi essere richiamato al monitor e tramutare il cartellino in rosso. Ecco il dialogo che ha portato al cambio di decisione:

L'arbitro Dionisi afferma ai capitani Immobile e Lapadula: "Per me è fallo ma non c’è il pallone perché è più vicino al portiere. Poi c’era anche il 4 in recupero. Ora controlla il Var e vediamo". Il var risponde: "Se il parametro è il pallone è decisamente più vicino rispetto al portiere". Dionisi quindi dice: "Ok, io quello ho valutato". Il var perciò consiglia: "La direzione è verso la porta. Ti raccomando l’on field review. Ti faccio vedere la telecamera da sedici metri e poi quella tattica".