Goldaniga dopo la Lazio: "Sfida condizionata dal Var"

GOLDANIGA LAZIO CAGLIARI - Come Claudio Ranieri, anche Edoardo Goldaniga si è scagliato contro il Var nel post-partita di Lazio - Cagliari. Il difensore rossoblù, intervenuto ai canali ufficiali del club sardo, ha parlato di sfida condizionata dalla moviola in campo.

Lazio - Cagliari, la polemica di Goldaniga

"C’è grande rammarico. Abbiamo fatto una gran partita, purtroppo condizionata dal VAR che non sarebbe dovuto intervenire in quell’occasione. Dispiace andare via dall'Olimpico senza punti, anche per le occasioni che alla fine siamo riusciti a creare. In queste ultime partite abbiamo preso la strada giusta per arrivare fino in fondo e salvarci. La gara di oggi lo conferma: abbiamo fatto una partita di sacrificio fino all’ultimo minuto".