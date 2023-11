Isaksen: "Vittoria importantissima. Atletico? Non la vedrò"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CELTIC ISAKSEN INTERVISTA - Intervistato ai microfoni biancocelesti, Gustav Isaksen ha commentato la gara di Champions tra Lazio e Celtic, conclusasi 2-0 in favore dei ragazzi di Sarri.

Lazio - Celtic, le parole di Isaksen a fine partita

"Molto importante questa vittoria, soprattutto dopo Salerno, avevamo bisogno di una bella partita. Vincere così in Champions è sempre importante mi aspetto che possa dare una svolta in campionato. Una vittoria importantissima, la Lazio ha il destino le sue mani, una vittoria fondamentale per il girone. Se vedrò la partita tra Atletico e Feyenoord? No, non la vedrò. Sono molte felice e spero possa essere una svolta"