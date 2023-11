Lotito: "La Lazio deve combattere e portare a casa il risultato"

Tempo di lettura: 2 minuti

LOTITO LAZIO CELTIC PRE PARTITA - La Lazio si gioca la possibile qualificazione agli ottavi di Champions League ospitando il Celtic all'Olimpico. Nel pre partita è stato intervistato il presidente Claudio Lotito.

Le parole di Lotito a Sky nel pre partita di Lazio - Celtic

Queste le parole di Claudio Lotito a Sky Sport nel prima dell'inizio di Lazio - Celtic: "Non mi è piaciuto l'atteggiamento sul campo, la squadra deve combattere e giocare determinata, volitiva e portare a casa il risultato. Voglio una squadra che sia cattiva e feroce agonisticamente. La società crede nell'organico e nell'allenatore. Come succede e com'è previsto anche nel Vangelo, uno cade, poi si rialza e deve essere anche consapevole dei suoi mezzi. E la Lazio lo farà".

Su Tare

"Io non ho allontanato Tare dalla Lazio, è stata una sua scelta personale. Non è stata legata ad attriti con la mia persona, siamo in buoni rapporti. Nella vita tutti utili e nessuno indispensabile. Non si può imputare al merito o al demerito di una persona. La Primavera con Tare era retrocessa, poi ha vinto il campionato ed è tornata nel campionato principale".

Sul mercato

"Abbiamo rinnovato la squadra al 100% sicuro, tolto Immobile. È una squadra che ha avuto bisogno di assestamenti. Ha fatto male con le squadre abbordabili e bene con le big, c'è qualcosa a livello mentale".

Sulle scelte di Sarri

"Io ho detto a Sarri che devono giocare quelli che stanno nella condizione migliore. Non sono mai intervenuto nelle scelte tecniche. Lui si deve prendere la responsabilità. Io cerco di sostenerlo, ho investito su di lui. Dal punto di vista della società non è mai mancato il suo sostegno".

Le parole di Lotito a Mediase Infinity prima di Lazio - Celtic

"Oggi la Lazio, che prima un punto di partenza, è un punto di arrivo e può succedere che in contesti che sembrano più facili si perda quella ferocia agonistica indispensabile per raggiungere gli obiettivi. Ho detto all’allenatore che devono giocare le persone che dimostrano propensione per questi elementi".

Sull'esclusione di Immobile

"Qui nessuno ha dettato le esclusioni, l’allenatore ha totale autonomia tecnica e tattica se l’allenatore ha deciso si far scendere in campo questa formazione ritiene che sia la la più idonea. Io ho dato solo un’indicazione, deve giocare chi è più in forma. Sarri ha fatto delle scelte, le ha fatte in base al lavoro della settimana e in base a quello che pensa di poter ricavare in campo durante la partita".