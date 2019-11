LAZIO NUMERI CLASSIFICHE – Continua l’ottimo momento della Lazio che con la vittoria di ieri contro il Milan conquista la sua terza vittoria consecutiva in campionato e il quarto posto in classifica. Oltre a quella di Serie A, ai biancocelesti sorridono anche altre classifiche relative al rendimento dei singoli calciatori.

Classifica marcatori

Con il gol segnato ieri, Immobile è salito a quota 100 con la maglia della Lazio e a 13 in campionato confermando la vetta nella classifica cannonieri, seguito da Lukaku (9 gol) e Muriel (8 gol). Di seguito la classifica dopo le prime 11 giornate di Serie A.

1 – Immobile 13 gol

2 – Lukaku 9 gol

3 – Muriel 8 gol

4 – Berardi 7 gol

5 – D.Zapata 6 gol

Classifica assist

Ancora migliore la situazione nella classifica assist dove a farla da padrone è Luis Alberto salito a quota 7 ieri sera con il passaggio filtrante per il gol decisivo di Correa. Sul podio ci sono anche Immobile e Milinkovic-Savic che con 4 assist occupano il terzo posto di questa classifica insieme ad altri giocatori.

1 – Luis Alberto, 7 assist

2 – Kulusewski, 5 assist

3 – Pellegrini, 4 assist

4 – Duncan, 4 assist

4 – Ghiglione, 4 assist

4 – Callejon, 4 assist

4 – Insigne, 4 assist

4 – Gomez, 4 assist

4 – Immobile, 4 assist

4 – Milinkovic-Savic, 4 assist

Scarpa d’oro

L’arma in più di questa Lazio è senz’altro Ciro Immobile, inarrestabile sotto porta in questo momento. Con le sue 13 reti finora messe a segno l’ex Siviglia si è conquistato anche il podio della scarpa d’oro, un riconoscimento conferito al giocatore che, durante la stagione calcistica europea, ha ottenuto il miglior punteggio calcolato moltiplicando il numero di reti messe a segno in partite di campionato per il coefficiente di difficoltà del campionato stesso. Essendo l’Italia tra le prime 5 del ranking Uefa ogni marcatura va moltiplicata per 2, quindi il bomber laziale ha momentaneamente un punteggio di 26. In Italia solo Luca Toni (2005/2006) e Francesco Totti (2006/2007) sono riusciti a vincere questo titolo, quest’anno ci proverà anche Ciro che già 2 anni fa ci era andato vicino. Di seguito la classifica completa.

1- Sorga (Flora Tallinn) – 29 punti

2- Lewandowski (Bayern Monaco) – 28 punti

3- Immobile (Lazio) – 26 punti

4- Shkurin (Energetik-BGU Minsk) – 25.5 punti

5- Buya Turay (Allsvenskan) – 22.5 punti

6- Kis (Zalgiris Vilnius) – 22 punti

7- Wilczek (Bronby) – 21 punti

7- Tankovic (Hammarby) – 21 punti

7- Soder (Goteborg) – 21 punti

10- Vardy (Leicester) – 20 punti