ODDO MILAN LAZIO – Un doppio ex ricordato con molto affetto da entrambe le piazze. Massimo Oddo ha vestito per cinque stagioni la maglia biancoceleste prima di approdare al Milan. Capitano della Lazio e Campione del Mondo nel 2006 insieme a Peruzzi, il terzino ha collezionato 172 presenze con l’aquila sul petto e 80 in rossonero. Attualmente sulla panchina del Perugia, Oddo è intervenuto a Tiki-Taka per commentare la vittoria biancoceleste a San Siro contro l’undici di Pioli.

Milan Lazio

“Lazio e Milan sono le due squadre alle quali sono più legato in assoluto. La Lazio mi ha dato la possibilità di diventare un calciatore di alto livello ed è stata la mia prima squadra di alto livello in cui ho giocato. Quella di stasera (ieri sera, ndr) è stata una bella partita, il Milan ha trovato una Lazio cinica, che al momento ha più giocatori determinanti e in grado di risolvere la partita”.