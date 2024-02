Lazio, dopo la sconfitta di Bergamo Lotito riflette sul futuro di Sarri

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SARRI LOTITO- La Lazio cade a Bergamo per 3-1 contro una straripante Dea. La sensazione è pero quella che la squadra non riesca più a mettere in pratica le idee di Sarri. Attacco a secco di gol, poca concentrazione e tanti errori. Secondo l'edizione odierna della Repubblica Lotito starebbe riflettendo sul futuro di Maurizio Sarri.

Lotito riflette sul futuro di Sarri

Di seguito la notizia riportata nell'edizione odierna de La Repubblica:

"La sensazione è che la squadra non si diverta più a mettere in pratica le idee di Sarri. Chissà se i giocatori ci credono ancora, ma di certo non sembrano tranquilli e leggeri di testa. Per questo Lotito riflette sul futuro di Sarri, che può tornare in bilico se lo spogliatoio non dovesse dare segnali perentori"