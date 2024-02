QUI FORMELLO, sgambata per i non titolari a Bergamo

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO - La Lazio torna immediatamente al lavoro dopo il ko di Bergamo contro l'Atalanta. Lavoro a gruppo ridotto a Formello, dove si sono presentati solamente i calciatori non sono scesi in campo dal 1' contro la Dea. Ecco di seguito il report dell'allenamento di oggi, lunedì 5 febbraio 2024.

Qui Formello, il report dell'allenamento dei biancocelesti

Questo il report dell'allenamento odierno, riportato dal club biancoceleste con una nota sul proprio sito ufficiale: "Archiviato il match contro l'Atalanta, la squadra questa mattina si è ritrovata presso l`S.S. Lazio Training Center a partire dalle 11:30 per iniziare la preparazione in vista della sfida contro il Cagliari. Dopo una prima fase di attivazione muscolare, i calciatori che ieri non sono scesi in campo dal primo minuto hanno svolto una serie di partitelle a campo ridotto. I biancocelesti tornerà ad allenarsi mercoledì 7 febbraio".

Maurizio Sarri ha dunque concesso un giorno di riposo alla rosa biancoceleste e due ai titolari di Bergamo, per poi ripartire al meglio. Sarà fondamentale preparare al meglio il prossimo impegno contro il Cagliari per la Lazio, che deve recuperare terreno in campionato soprattutto tenendo conto del doppio impegno col Bayern Monaco.