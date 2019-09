LAZIO NUMERI SERIE A – La Lazio si gode la settimana di sosta dopo aver iniziato con il piede giusto la nuova stagione. La vittoria a Genova contro la Sampdoria e il pareggio nel derby hanno testimoniato il buono stato di forma dei biancocelesti. La squadra di Inzaghi ha costruito gioco, rischiando poco dalle parti di Strakosha. Un predominio territoriale quasi totale e non a caso i 4 punti raccolti su 6 disponibili lasciano un po’ di amaro in bocca.

Lazio, numeri offensivi da record

Ad incrementare il senso di amarezza per il mancato raggiungimento del punteggio pieno dopo due giornate di Serie A accorrono le statistiche offensive raccolte. Come si legge su LazioPage, la squadra di Inzaghi è prima in Europa (si calcolano i 5 Top campionati) per numero di occasioni create (17,5 a partita) e per numero di tiri dall’interno dell’area di rigore (12,5 a gara). Un inizio da non sottovalutare se si considera che lo scorso anno, dopo due giornate, la Lazio era ferma ancora a 0 punti. Il campionato è lungo e il bicchiere va visto mezzo pieno.

