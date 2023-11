Felipe Anderson: "La Lazio è più di un club. Sul rinnovo...

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FELIPE ANDERSON INTERVISTA - A pochi giorni dalla nascita della figlia Helena, Felipe Anderson è stato intervistato dal quotidiano Il Tempo. Il brasiliano ha parlato dei suoi primi momenti da papà, rispondendo anche a diverse domande a tema Lazio.

Lazio, le parole di Felipe Anderson

"Da quando sono tornato mi sono sposato, ho avuto la bambina, è l'ottavo anno qui. La Lazio come ho sempre detto non è più una squadra o un club, è molto di più. Non so ancora spiegare a parole quanto sia importante la Lazio per me".



Sul futuro

"Con il presidente abbiamo un rapporto ottimo, stiamo parlando. Secondo me siamo sulla buona strada, per me e per la Lazio. Presto ci saranno delle novità, avremo un incontro i prossimi giorni e vediamo gli ultimi dettagli. Credo che manchi poco per prendere una decisione. Ho sempre detto a tutti di voler dare priorità alla Lazio e trovare un accordo che faccia felici tutti quanti. Anche il presidente ci ha dimostrato la voglia di voler continuare insieme. Vediamo nei prossimi giorni quello che succederà".



Sul derby

Se avessimo avuto una posizione migliore di classifica avremmo rischiato un po' di più, anche se eravamo un po' calati fisicamente perché avevamo speso tanto. Se avessimo avuto più punti sarebbe stato più facile anche a livello mentale. Ora la Lazio ha solo bisogno di punti, è questa la priorità".