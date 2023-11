Zaccagni spinge per il rientro: ecco quando potrebbe tornare

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ZACCAGNI INFORTUNIO - Mattia Zaccagni ha fretta di rientrare. La distorsione al ginocchio subita nel match contro il Feyenoord, gli ha fatto saltare il derby e gli ha impedito di essere convocato in Nazionale, ma l'esterno è ora a lavoro per essere a disposizione di Sarri da dopo la sosta.

L'arciere ha ricominciato a correre sul tapis roulant, dalla prossima settimana proverà a farlo sul campo. Come rivelato dal Corriere dello Sport, l'esterno vorrebbe essere a disposizione già per la gara contro la Salernitana del 25 novembre, ma l'idea sarebbe di mandarlo in campo il 28 contro il Celtic. Nel frattempo anche Luis Alberto, Marusic e Vecino sono ai box, tutti in dubbio per la partita dell'Arechi. Sarri avrà ancora qualche giorno per sperare nei vari recuperi, ma nel frattempo sta studiando le alternative.