Cataldi: "Tre punti che pesano. Abbiamo cambiato marcia"

LAZIO FIORENTINA CATALDI INTERVISTA - Finisce 1-0 tra Lazio e Fiorentina! A fine partita, Danilo Cataldi è intervenuto ai microfoni ufficiali biancocelesti.

Lazio - Fiorentina, le parole di Cataldi a fine partita

"Questa vittoria pesa tanto. Sapevamo di affrontare un avversario difficile. È una delle squadre più europee del nostro campionato. Hanno giocatori di qualità, difendono alto, dovevamo sfruttare gli spazi che lasciano. Nel primo tempo non siamo riusciti concretizzare. Fortunatamente alla fine è arrivata quest'occasione e Ciro l'ha buttata dentro. Sono tre punti che pesano".



Entrare dalla panchina

"È complicato. Sono squadre che ti prendono a uomo. È una zona di campo in cui entrare è difficile. Oggi non sono entrato molto bene, ho cercato di aiutare. Sono contento per i tre punti".



Lazio in crescita

"Penso che la Lazio abbia cambiato marcia. C'è stato uno stop importante in Olanda, prendere una batosta così è brutto. Ci ha dato anche una grande lezione".



Europa e partita con il Bologna

"Il gruppo è consapevole. Quando si perdono partire così in Europa. Siamo ancora in corsa, a metà girone siamo ancora lì. È normale che se nelle prossime due perdi punti rischi di andare a casa. Bologna si prepara come questa. Con la voglia di fare la partita lavoriamo per questo. Andiamo con la consapevolezza di andare a vincere anche lì".