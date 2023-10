Serie A, Lazio - Fiorentina 1-0: non sbaglia Immobile!

Tempo di lettura: 4 minuti

LAZIO FIORENTINA CRONACA TABELLINO - La Lazio deve mandare giù la dura sconfitta contro il Feyenoord in Champions League, perché torna già la Serie A. I biancocelesti affrontano la Fiorentina all'Olimpico, provando a portare a casa i 3 punti utili ad accorciare le distanze in campionato. Ecco di seguito la cronaca live del match ed il tabellino.

Lazio - Fiorentina, la cronaca live del match

Secondo tempo

90+4' Fischia Marcenaro! vince la Lazio all'Olimpico contro la Fiorentina allo scadere del tempo. Finisce 1-0 e i ragazzi di Sarri portano a casa i 3 punti.

90+4' NON SBAGLIA CIRO IMMOBILE! rigore perfetto del capitano della Lazio che mette a segno il gol della vittoria allo scadere!

90+3 Calcio di rigore per la Lazio! Pedro crossa in area e Milenkovic prende la palla indubbiamente con il braccio.

90' L'arbitro dichiara i 4 minuti di recupero

89' Spinta vistosa di Ranieri ai danni di Lazzari che stava correndo sulla sua corsia, pronto ad un'azione offensiva. Fischia l'arbitro ed è calcio di punizione per i biancocelesti.

88' La pressione di Maxime Lopez ed il tiro in porta spaventano la Lazio, ma c'è ancora Provedel a salvare i biancocelesti.

64' Nzola fa tremare per un attimo la Lazio, con un tiro al volo da calcio d'angolo, per fortuna debole e quindi blocca Provedel senza problemi.

82' La Lazio prova a crescere a 10 minuti dalla fine, ci prova Vecino dalla distanza e la palla finisce di poco fuori.

76' Arriva il momento del capitano Ciro Immobile e di Pedro. Escono Castellanos e Zaccagni.

75' La Fiorentina ora cresce e si guadagna un calcio d'angolo su un'occasione pericolosa, smorzata da Romagnoli.

69' Ancora grande occasione Lazio! Felipe Anderson si divora il gol del vantaggio. Ripartono i biancocelesti con Kamada, serve benissimo il numero 7 che temporeggia e infine prova a tirare ma viene murato. Ci riprova ma la palla poi finisce alta.

66' Viene ammonito anche Zaccagni per il fallo in scivolata su Arthur. Nel frattempo arrivano ancora cambi della Lazio: escono Luis Alberto e Guendouzi, entrano Vecino e Kamada.

65' Ancora Lazio, ancora Terracciano! grande parata sul tiro di prima di Luis Alberto.

64' Rischia un po' la Lazio sul tiro di Nico Gonzalez che taglia in area ma non trova nessun compagno. Sarà rimessa dal fondo.

63' Arriva il primo cambio anche per la Lazio: Sarri decide di togliere Rovella, ammonito, ed entra Cataldi.

57' Ci prova ancora la Lazio con una bellissima azione di Luis Alberto, velo per Castellanos che si gira e calcia, ma addosso a Terracciano

54' Occasione Lazio! taglio di Zaccagni per Castellanos che controlla e calcia, ma clamorosamente non trova la porta. L'arbitro poi fischia il fuorigioco

52' La Lazio recupera una buonissima palla con Castellanos, che viene però messo a terra dai difensori Viola. Non c'è fallo per l'arbitro

47' I ritmi non si abbassano rispetto al primo tempo. Le squadre pressano e provano a rubarsi palla a vicenda per ripartire.

45' Fischia Marcenaro, inizia ora il secondo tempo di Lazio - Fiorentina all'Olimpico. Arriva già il primo cambio per Italiano, esce Duncan, entra Mandragora

Primo tempo

45+1' Fischia Marcenaro, finisce il primo tempo. 0-0 all'Olimpico

45+1' Ritmi altissimi ancora con le due squadre che si rubano palla a vicenda. Ikone finisce a terra in un'azione pericolosa per la Lazio, protestano i giocatori Viola, ma l'arbitro lascia giocare.

45' L'arbitro annuncia il minuto di recupero

40' Tacco di Felipe Anderson per Guendouzi, che parte ma viene subito fermato da Duncan fallosamente. Giallo per il giocatore Viola

37' Provedel salva la Lazio. Ikone taglia per Nico Gonzalez che prova ad arrivare sul pallone per buttarlo in porta, ma c'erano già i guantoni del numero 94 biancoceleste. I due poi, prima si scontrano e subito dopo si chiariscono.

33' La squadra di Sarri ora prova a rubare palla. Guendouzi fondamentale a centrocampo che prova ad andare in porta ma alla fine sceglie il retropassaggio per Felipe Anderson. Azione che si conclude con nulla di fatto

30' Lazzari prende il primo giallo della partita a seguito di una sbracciata sul volto di Nico Gonzalez. Il numero 29 si lamenta con l'arbitro che rimane però fermo sulla sua decisione.

29' Ci prova ancora la Lazio con un bel movimento di a parte di Zaccagni che riceve da Guendouzi. Il numero 20 biancoeleste però, avanza con qualche finta e alla fine decide di andare al tiro. Palla che finisce al lato della porta.

28' La partita ora aumenta di ritmo ed entrambe le squadre provano a ripartir euna dietro l'altra

25' La Lazio trema sull'ultima azione della Fiorentina in attacco, che per fortuna termina con il tiro di Duncan ed i guantoni di Provedel.

22' Biraghi in difficoltà sulla pressione della Lazio, che riparte con Felipe Anderson. Il numero 7 però, sbaglia la decisione finale e restituisce il pallone dietro, non più utile per andare al gol.

16' Ancora occasione Fiorentina. Ancora Beltran, stavolta di testa, ma prende il palo e si salva la Lazio. Ora la Viola attacca e i ragazzi di Sarri sono in difficoltà.

14' Così come reclamato dai giocatori della Lazio, il gol della Fiorentina viene annullato per un controllo con il braccio di Beltran. L'arbitro è stato richiamato dal VAR ed ha annullato quindi la rete. Si rimane sullo 0-0.

13' Gol Fiorentina. Palla perfetta di Bonaventura, non sbaglia quindi Beltran davanti la porta fra due biancocelesti. I ragazzi di Sarri però, lamentano un controllo con il braccio del marcatore.

12' Ancora occasione Lazio! Lazzari attiva un'azione letale dei biancocelesti, con Castellanos che dalla destra crossa al centro per Luis Alberto. Lo spagnolo va a colpo sicuro ma prende l'esterno della rete

11' Prima palla parata da Provedel su una bella azione della Fiorentina

8' Grandissima occasione Lazio! Nico Gonzalez salva la palla dal fallo laterale, ma non controlla. Arriva Guendouzi che gliela ruba, crossa, ma palla troppo lunga anche per Castellanos che ci prova.

6' La Lazio prova la prima giocata con Felipe Anderson che parte in pressing su Bonaventura, ma subisce poi fallo da M. Quarta. Il numero 7 rimane a terra ma si alza poco dopo.

3' Partono forte le due squadre, pressando e e cercando di studiarsi. Sia Lazio che Fiorentina non vogliono rinunciare al possesso palla.

1' Inizia in questo momento il match all'Olimpico di Roma tra Lazio e Fiorentina!

Lazio - Fiorentina, il tabellino del match

Lazio(4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi(66' Kamada), Rovella(62' Cataldi), Luis Alberto(66' Vecino); Felipe Anderson, Castellanos(76' Immobile), Zaccagni(76' Pedro). Allenatore: Sarri.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, M.Quarta, Biraghi(78' Ranieri); Arthur(71' Maxime Lopez), Duncan(45' Mandragora); Ikoné, Bonaventura(61' Barak), N. Gonzalez: Beltran(61' Nzola). Allenatore: Italiano.

NOTE

Arbitro: Sig. Marcenaro

Marcatori: \\

Ammoniti: 30' Lazzari (L); 40' Duncan (F); 45'+1' Rovella (L); 45'+1' Ikoné (F); 54' Bonaventura(F); 60' Sarri (L); 66' Zaccagni(L)

Espulsi: \\

Recupero: 1' \ 4'

Benedetta Scatena