Sarri: "Immobile rimarrà alla Lazio, non è in discussione"

LAZIO FIORENTINA SARRI INTERVISTA - Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di al termine di Lazio - Fiorentina, gara terminata 1-0.

Lazio - Fiorentina, le parole di Sarri a fine partita

“Risultato giusto? A partita dura, difficile come era facilmente prevedibile, la Fiorentina ha fatto qualcosa di più rispetto a noi nel primo tempo però poi il risultato penso sia stato legittimato da un secondo tempo in cui abbiamo concesso quasi niente e creato tre o quattro palle gol. Una partita sul filo del rasoio, ma era facilmente prevedibile. Immobile? Ciro lo stiamo aspettando, in questo momento abbiamo un ragazzo che sta facendo bene e è giusto che lo utilizziamo. Ma lui non è in discussione. Il gol gli farà bene così come gli farà bene allenarsi, penso si sia allenato poco. Non si dà un minutaggio e poi non si tiene conto di quello che ci propone la partita. È entrato in un periodo limitato perché nei due slot precedenti abbiamo dovuto fare altre sostituzioni. Da domattina si riallena, spero abbia la fortuna di farlo con continuità. Sicuramente lo avremo al cento per cento tra non molto”.

"Nel primo tempo abbiamo sprecato tanto, abbiamo riconquistato una decina di palloni senza trasformarli in occasioni. Oggi li abbiamo facilitati, in questi movimenti senza palla e attacchi agli spazi dobbiamo fare meglio".

"I nuovi si stanno inserendo abbastanza bene, il problema è stato che quando si sono inseriti ci sono stati problemi dei giocatori dello scorso anno. Mi sembra che la squadra si stia ritrovando e speriamo di continuare in questa rincorsa".

"Cambi? Io penso che il calcio stia andando in questa direzione, il calendario è questo e gli impegni sono tanti. La mia sensazione è che a livello di rosa siamo più forti dello scorso anno, ora dobbiamo dimostrare di essere forti negli undici”.

Il tecnico si è espresso anche ai microfoni ufficiali della Lazio

"La soddisfazione aldilà del risultato c'è perché ho visto quello che volevo vedere. Era chiaro che avremmo sofferto, è una squadra che ti fa correre a vuoto. Siamo rimasti in partita crescendo e nel secondo tempo abbiamo concesso quasi zero. Questo dice che il risultato è anche giusto".



Immobile

"Per fortuna era in campo perché era un rigore pesante. Spero trovi continuità negli allenamenti. Così potremo trovarlo ai soliti livelli".