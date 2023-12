Isaksen: " È un sogno per me. I tifosi della Lazio sono speciali"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FROSINONE ISAKSEN INTERVISTA - Gustav Isaksen ha parlato ai microfoni ufficiali biancocelesti dopo la sfida tra Lazio e Frosinone, terminata 3-1 a favore dei biancocelesti.

Lazio - Frosinone, le parole di Isaksen a fine partita

È un sogno per me. Avevo detto che al primo gol in Serie A avrei fatto l'intervista in italiano. Sono felice, gol importante per me e per tutta la Lazio. Sono molto contento, è una notte speciale per me".



Si è visto il vero Isaksen?

"Forse si. Provo sempre a dribblare, devo aiutare la squadra con gol e assist".



Che anno è stato?

"È stato un grande anno, speciale. La Lazio è un sogno per me. Questa notte è speciale e sono felice per tutta la squadra, sono tutti bravi ragazzi".



Il gol sotto la Nord

"Amo i tifosi della Lazio, sono speciali. Sono contento per il gol e per tutti i tifosi. Sono felice dell'esultanza con loro".