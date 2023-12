Marusic: "Abbiamo giocato con voglia. La fascia? Sono orgoglioso"

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO FROSINONE MARUSIC INTERVISTA - Finisce 3-1 all'Olimpico tra Lazio e Frosinone. A fine partita Adam Marusic ha parlato ai microfoni ufficiali biancocelesti.

Lazio - Frosinone, le parole di Marusic a fine partita

"È una vittoria molto importante per tutti noi. Abbiamo chiuso l'anno nel modo migliore, abbiamo vinto con una squadra che ha giocato bene. Dal primo minuto abbiamo giocato con voglia e determinazione di portare il risultato a casa e ci siamo riusciti".



Dopo lo svantaggio

"Ci siamo parlati, dicendo di non mollare. Siamo riusciti a fare altri 3 gol cambiando il risultato. Abbiamo lavorato tanto in settimana e sapevamo quanto fosse pesante questa vittoria".



Il gol di Patric

"Patric è un grande professionista che è qui da tanti anni. Lavora tanto ogni giorno e non molla mai, sono contento. Spero possa continuare così".



La fascia di capitano

"Un momento molto speciale per me. Sono molto orgoglioso. Il nostro capitano è Ciro, come Cataldi e Luis Alberto, ma stasera sono stato io e sono molto contento".



Il pareggio

"Sicuramente è un momento molto importante per noi. Siamo riusciti a pareggiare e dopo avevo la sensazione che si potevano fare altri gol. Abbiamo vinto una partita importante".



Insegnamenti

"Dobbiamo continuare come abbiamo lavorato in settimana, siamo sulla strada giusta. Dobbiamo lavorare e migliorare e ripetere la prestazione già il 7 gennaio".

L'esterno ha parlato anche a Sky Sport

“Oggi sono stato capitano, sono molto contento e orgoglioso dopo tutti questi anni. È una vittoria molto importante per noi, abbiamo giocato con tanta voglia e determinazione dal 1'. Alla fine abbiamo vinto, abbiamo sofferto tanto ma quello che conta è aver preso i tre punti”.



La classifica

“Noi dobbiamo lavorare come questa settimana, guardare partita dopo partita. Alla fine faremo i conti, mancano ancora tante sfide”.