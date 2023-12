Lazio - Frosinone 3-1: tre gol per i tre punti biancocelesti!

Tempo di lettura: 5 minuti

LAZIO FROSINONE SERIE A 2023 24 - La Lazio inizia questo campionato in maniera un po' altalenante, trovando invece più soddisfazioni in Champions League. Oggi i biancocelesti sono chiamati a dare il meglio in un match fondamentale contro il Frosinone, per dare continuità alla vittoria ad Empoli. Fischio d'inizio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma per Lazio - Frosinone, gara valida per la 18^ giornata di Serie A. Di seguito la cronaca LIVE ed il tabellino della gara.

Serie A, Lazio -Frosinone: la cronaca live del match

Secondo tempo

90+6' Finisce qui! fischia tre volte Feliciani. vince la Lazio all'Olimpico contro il Frosinone per 3-1, rimontando una partita difficilissima e portando a casa tre punti sudati e meritati!

90+5' Arriva un cartellino giallo anche per Cataldi

90+4' Turati nega la doppietta a Castellanos che di sinistro aspetta il pallone ed al volo lo colpisce non riuscendo però a sfondare la porta

90+3' Ancora occasione Lazio con Pedro che mette una bella palla per Isaksen. Il danese con il destro colpisce la traversa!

90' L'arbitro Feliciani dichiara ora i 6 minuti di recupero

88' Cambia anche il Frosinone: escono Brescianini e Soule, entrano Bourabia e Cuni

85' A questo punto si tranquillizza Sarri, che decide di cambiare ancora: fuori Zaccagni e Rovella per Pedro e Cataldi

85' piccolo check al Var del gol di Patric per un possibile fuorigioco. Non c'è nulla di irregolare per Feliciani. Confermato il 3-0

84' GOOOAAALLL LAZIO! arriva anche il terzo gol e lo fa il più inaspettato! Patric di sinistro mette la palla alle spalle di Turati sul calcio d'angolo della Lazio! 3-0 all'Olimpico

80' Segna ancora la Lazio, con assist del solito Isaksen per il solito Castellanos. L'Argentino però era evidentemente in posizione di fuorigioco. Dunque annullato il terzo gol della Lazio

78' Altri cambi per il Frosinone: fuori Garritano, dentro Kvernadze.

77' Isaksen ora prende anche un cartellino per aver fermato Gelli in ripartenza

75' La Lazio prova letteralmente ad azzannare la partita adesso per cercare di chiuderla, ma deve stare attenta alle ripartenze del Frosinone

71' GOOOAAALLL LAZIO! arriva immediatamente il raddoppio della Lazio! Il Frosinone perde palla ed immediatamente concede la ripartenza dei biancoelesti. Si invertono gli addenti, ma il risultato è lo stesso: assist meraviglioso stavolta di Castellanos per Isaksen che non sbaglia davanti la porta.

70' GOOOAAALLL LAZIO! Castellanos questa volta non sbaglia! Isaksen fa una bellissima giocata che finisce con l'assist perfetto per il Taty che, si stacca dal difensore ed incorna il pallino sull'angolino. Non può nulla Turati

65' Ancora cambi Lazio, esce Kamada ed entra Vecino.

64' La Lazio ora le prova tutte per cercare di pareggiare. Castellanos si lancia verso la palla crossata dalla sinistra, ma per un pelo non ci arriva

61' Soulè ancora pericolosissimo da punizione, ma fortunatamente il tiro viene deviato in calcio d'angolo

57' Non sbaglia Soulè dal dischetto. 0-1 per il Frosinone all'Olimpico. Non può nulla provedel

56' Confermato il calcio di rigore per il Frosinone. Guendouzi devia la traiettoria della palla con il braccio largo in area di rigore. Va Soulè dal dischetto

56' Ammonito anche mister Sarri per proteste

55' Feliciano viene richiamato al Var, e nel mentre ammonisce Patric per proteste

54' Il Frosinone reclama in area di rigore un fallo di mano di Guendouzi. L'arbitro continua a far giocare finche il gioco non si ferma e l'arbitro Feliciani viene chiamato a colloquio con il Var.

53' Primo cambio per la Lazio, forzato per mister Sarri. Si ferma Luca Pellegrini, che stava giocando bene, per un problema muscolare. Al suo posto Hysaj

50' Pericoloso il tiro di Brescianini che viene fortunatamente murato da Patric

46' Occasione Lazio! Isaksen si aggiusta l'azione per poi servire Pellegrini che tenta un grande goal dalla distanza, termina di poco al lato della porta di Turati.

45' Fischia Feliciani, inizia il secondo tempo di Lazio - Frosinone all'Olimpico

Primo tempo

45+2' Fischia due volte Feliciani, finisce il primo tempo di Lazio - Frosinone. Si rimane sullo 0-0

45+1' La Lazio ci prova fino all'ultimo con una bella azione di Castellanos ad aprire per Felipe Anderson a destra. Il brasiliano non riesce a concludere

45' L'arbitro Feliciani dichiara ora i 2 minuti di recupero

41' Zaccagni tenta un tiro difficile da fuori area, ma la palla termina di tanto fuori la porta

26' Patric salva la porta della Lazio aiutando Provedel lanciandosi e mettendo in calcio d'angolo un cross pericoloso del Frosinone

32' Zaccagni sul pallone calcia e cerca la porta. Con una deviazione, il pallone si abbassa ed riesce a trovare la porta mettendo in difficoltà Turati che però respinge

31' Buonissima punizione guadagnata da Pellegrini sulla sinistra al limite dell'area di rigore

29' Il cross di Zaccagni messo al centro arriva perfetto a Castellanos che, invece di impattare di testa, decide di bloccarla con il petto e cercare di gestirla. Non riesce bene qui il numero 19 biancoceleste.

28' Il Frosinone non si perde d'animo e nel momento di crescita della Lazio, ricomincia a pressare ed a mettere in difficoltà.

24' La Lazio ora torna a tenere il pallino del gioco uscendo benissimo palla al piede e rendendosi pericolosa in area di rigore del Frosinone

21' L'arbitro Feliciani è costretto a fermare il gioco per un duro scontro tra Okoli e Kamada, che si sono colpiti accidentalmente entrambi sul volto. I due rimangono a terra per un po' per poi rialzarsi lentamente

20' Grande azione della Lazio sviluppata a sinistra da Pellegrini, che manda avanti Zaccagni. La palla arriva poi a Felipe Anderson e di testa sfiora il gol, evitato in calcio d'angolo.

15' Calcio di punizione della Lazio dopo il fallo di Monterisi su Zaccagni. La punizione non si concretizza in gol nonostante il tiro da fuori area di Kamada terminato troppo alto.

13' Harroui crossa e la palla finisce nel raggio di Kaio Jorge che tenta la rovesciata. Fortunatamente per la Lazio il pallone finisce alta

11' Brivido per la Lazio che pasticcia in difesa e ne approfitta il Frosinone che mette in difficoltà i biancocelesti con Soulè e poi il cross di Bresciani, fortunatamente sfiorando solo il gol. L'azione poi viene fermata per un fallo ai danni di Zaccagni

7' Buona ripartenza della Lazio con Zaccagni che serve Castellanos nel mezzo. L'argentino apre per Felipe Anderson che va al tiro ma viene murato.

5' Primi minuti di studio in campo, con la Lazio che cerca di tenere il pallino del gioco. Subito grande aggressività da parte di entrambe le squadre

3' Cross di Guendouzi per Castellanos che non arriva con la testa sul pallone e viene anche colpito al volto subendo fallo.

1' Fischio d'inizio di Feliciani allo stadio Olimpico! inizia Lazio - Frosinone, match valido per la 18^ giornata di Serie A.

Serie A, Lazio - Frosinone: il tabellino del match

LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Patric, Gila, Pellegrini(53' Hysaj), Guendouzi, Rovella(86' Cataldi), Kamada(65' Vecino), Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni(86' Pedro). All.: Sarri.

FROSINONE (3-4-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli; Gelli, Barrenechea, Brescianini(88' Bourabia), Garritano (79' Kvernadze); Soulè(88' Cuni), Kaio Jorge (75' Cheddira), Harroui (75' Caso). All. Di Francesco.

NOTE

Arbitro: Sig. Feliciani

Marcatori: 57' Soulè(F); 70' Castellanos(L); Isaksen(71'); 84' Patric(L);

Ammoniti: 55' Patric(L); Sarri(L); 77' Isaksen; 74' Okoli (F), 78' Barrenechea (F);90+5' Cataldi(L)

Espulsi: \\

Recupero: 2' \ 6'

Benedetta Scatena