La Lazio ricorda il Giorno della Memoria: "Non dimentichiamo"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO GIORNO DELLA MEMORIA - Il 27 gennaio di ogni anno si celebra il Giorno della Memoria, istituito nel 2000 per ricordare le vittime dell'Olocausto. In occasione di questa giornata, la Lazio ha condiviso sui propri social un messaggio, che invita a non dimenticare le atrocità accadute passato, per far sì che non si ripetano mai più.

Giorno della Memoria, il ricordo della Lazio