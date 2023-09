Immobile coinvolto in 250 gol in carriera: la statistica particolare

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO IMMOBILE STATISTICA - Un altro risultato deludente per la Lazio, che ha pareggiato per 1-1 contro il Monza. Il gol biancoceleste è di Ciro Immobile, che come riportato da Opta ha raggiunto un nuovo traguardo.

Lazio, la statistica particolare che riguarda Immobile

Immobile, con il gol contro il Monza, ha raggiunto le 250 partecipazioni attive (201 gol, 49 assist) nei maggiori 5 campionati europei. Dalla stagione 2012/13 è il 1° italiano a riuscirci, nonché l'8° giocatore ad ottenere un risultato del genere con Messi, Ronaldo, Lewandowski, Suárez, Benzema, Kane e Salah.