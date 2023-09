Monza, Gagliardini: "Abbiamo dimostrato carattere"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MONZA GAGLIARDINI INTERVISTA - L'autore del gol del Monza, Roberto Gagliardini, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita contro la Lazio.

Lazio - Monza, le parole di Gagliardini

"Sono felice della rete, la cercavo da tempo. Oggi ho giocato una partita normale, ma il gol l'ha fatta sembrare migliorare delle altre. Siamo venuti qui consapevoli della nostra forza, abbiamo dimostrato carattere contro una squadra in difficoltà, che sapeva di dover vincere questa gara. Sono contento di mister Palladino, ha tutto per fare carriera in grandi piazze”.