Serie A, Lazio - Monza 1-1: i biancocelesti non trovano i 3 punti

Tempo di lettura: 3 minuti

LAZIO MONZA CRONACA TABELLINO - - La Lazio in Serie A esce sconfitta dal campo della Juventus, ma la squadra di Sarri è riuscita a mettersi alle spalle la partita di Torino grazie al pareggio all'ultimo secondo di Provedel in Champions League contro l'Atletico Madrid. Prova di maturità adesso contro il Monza all'Olimpico. Di seguito la cronaca ed il tabellino del match

Lazio - Monza, la cronaca del match

Primo Tempo

1’ Fischio d’inizio all’Olimpico! Inizia Lazio-Monza. Primi minuti di studio delle due squadre. Nel frattempo si scalda già Kamada a seguito di un possibile fastidio di Guendouzi

7’ Prima occasione per il Monza per Colombo che riceve una bellissima palla da Colpani e prova il tiro. Palla alta

11’ Calcio di rigore per la Lazio! Zaccagni punta Ciurria in area di rigore. Il giocatore del Monza commette un fallo di rigore, travolgendo il numero 20 della Lazio

12’ GOAL LAZIO! Segna Ciro Immobile su calcio di rigore! 1-0 per la Lazio

17’ Segna il Monza con una bellissima azione e gol di Dany Mota, ma il guardalinee alza la bandierina. Fuorigioco e gol annullato per la squadra di Palladino

22’ Ancora occasione per il Monza, che non molla dopo il gol della Lazio e lo fa con Ciurria di testa. La palla finisce però al lato della porta.

35’ Pareggia il Monza, che aveva messo in difficoltà la Lazio già più volte. Segna Gagliardini sull’azione costruita dalla squadra di Palladino. 1-1 all’Olimpico.

44’ Ci prova ancora il numero 17 della Lazio, che ora è completamente in attacco alla ricerca del gol del 2-1. Fuorigioco per Immobile

45’ L’arbitro Abisso dichiara 1 minuto di recupero

45+1’ Il Monza chiude il primo tempo in attacco, con un’azione di Mota che termina di poco fuori la porta di Provedel.

45+1’ Doppio fischio per Abisso. Si va negli spogliatoi sull’1-1.

Secondo tempo

45’ Fischia Abisso. Inizia il secondo tempo di Lazio-Monza.

48 Si accende Zaccagni sulla fascia sinistra e prova il tiro dalla distanza. Palla alta

49’ Monza pericoloso ancora una volta con Gagliardini dalla distanza. Palla di poco fuori senza deviazione.

53’ occasione Lazio! Immobile gestisce la palla e aspetta i compagni. La da a Zaccagni che serve Luis Alberto. Il numero 10 ci prova dalla distanza. Palla di poco fuori

55’ Triplo cambio per la Lazio. Escono Isaksen, Guendouzi e Hysaj, entrano Felipe Anderson, Vecino e Pellegrini

65’ Ancora chance per la Lazio! Cataldi imbuca per il capitano Ciro Immobile che prova a gestire la palla, tira, ma prende il palo.

58’ Ottima occasione per il Monza che non molla. Ci prova Kyriakopoulos di testa tutto solo, ma il tiro è troppo lento e finisce fuori

65’ Il Monza attacca e ci prova ancora una volta Ciurria di testa. Palla che finisce alta

70’ Ancora pericoloso il Monza in area di rigore della Lazio con i tiro di Colpani. Salvataggio di Provedel!

71’ Colpani ancora ha spazio per andare avanti e calciare. La Lazio si stava grazie alla conclusine alta

74’ Ritmi altissimi, il Monza non si ferma e assedia la Lazio. Tiro di Kyriakopoulos, Provedel ancora una volta a salvare la palla della Lazio

75’ Segna il Monza con Carboni, ma il fuorigioco salva ancora una volta i biancocelesti

76’ Ancora cambi Lazio: escono Cataldi e Zaccagni per Rovella e Pedro

85’ Finisce a terra Pessina, l’arbitro assegna punizione per il Monza

87’ Fallo dubbio in area di rigore, con Di Gregorio che aggancia la palla ma anche i piedi di Immobile. Non c’è rigore per Abisso. Rovella poi blocca la ripartenza del Monza e si prende il cartellino giallo

90’ L’arbitro dichiara 5 minuti di recupero

90+5 Finisce qui Lazio-Monza. 1-1 per la squadra di Sarri in casa contro la squadra di Palladino. Ancora una volta i biancocelesti non trovano la vittoria in casa davanti ai suoi tifosi.

Lazio - Monza, il tabellino del match

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj(55’ Pellegrini); Guendouzi(55’ Vecino), Cataldi(76’ Rovella), Luis Alberto; Isaksen(55’ Felipe Anderson), Immobile, Zaccagni(76’ pedro).

Allenatore: Maurizio Sarri.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Carboni, Marì, Izzo(69’ D’Ambrosio); Ciurria(77’ Brindelli), Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Mota(69’ Vigato), Colpani(83’ Akpa Akpro), Colombo(83’ Maric).

Allenatore: Raffaele Palladino.

NOTE

Arbitro: Sig. Abisso

Marcatori: 13’ Immobile (L); 36’ Gagliardini (M)

Ammonizioni: 36’ Izzo (M); 40’ Mota (M); 88’ Rovella(L)

Espulsioni: \\

Recupero: 1’ \ 5’